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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700448/الحماية-المدنية-تسيطرعلى-حريق-بمطعم-بشبرا-الخيمة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بأحد المطاعم بشارع 15 مايو، أمام معهد زوسر دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص سبب الحريق.

دوت الخليج تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد المطاعم بشارع 15 مايو، أمام معهد زوسر دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. النيابة العامة تتولى التحقيق وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بأحد المطاعم بشارع 15 مايو، أمام معهد زوسر دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات مطبخ المطعم و3 أنابيب بوتاجاز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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