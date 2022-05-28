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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700447/اقتراح-برغبة-لنائب-التنسيقية-حول-دور-الهيئة-العامة-للاستعلامات-فيما-يتم-نشرة-من-أخبار-مغلوطة-عن-مصر

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول دور الهيئة العامة للاستعلامات فيما يتم نشرة من أخبار مغلوطة عن جمهورية مصر العربية في مواقع إخبارية عربية وعالمية.

دوت الخليج

دور الهيئة العامة للاستعلامات فيما يتم نشرة من أخبار مغلوطة

وأكد "القط"، في اقتراحه، إن هيئة الاستعلامات المصرية منذ تأسيسها عام ١٩٥٤، تقوم بهمام متعددة في كل ما يتعلق بالشأن المصري و يتم نشره في الصحف العالمية إلا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة و مع زيادة المواقع الرسمية للصحف و المؤسسات الاعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يتم نشر أخبار عن جمهورية مصر العربية و تحديدا عن الشأن الداخلي المصري و تكون إما مغلوطة أو بتواريخ قديمة و يتم إعادة نشرها و تحديثها.

وطالب أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن تقوم الهيئة بتحديث و تطوير أساليب التعامل مع المؤسسات الإخبارية الدولية لتكون هناك آلية دائمة لتوضيح الحقائق.