وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام منظمة دول الثماني النامية سبل تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:33 مساءً - بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت 28 مايو، مع سكرتير عام منظمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي السفير إيسياكا عبد القادر إمام، سبل تعزيز كافة أطر التعاون بين مصر والمنظمة في كافة مجالات اختصاصاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن اللقاء بحث تعزيز كافة أُطر التعاون بين مصر والمنظمة في كافة مجالات اختصاصاتها، بالإضافة إلى الترحيب بمرور 25 عاماً على إنشاء المنظمة.