5687 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5687 طالبا وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون اليوم، السبت، امتحانات ‏إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021 – 2022 فى مادتى اللغة العربية بالفترة الأولى، والتربية الدينية بالفترة الثانية فى أول أيامها.‏





وأوضح وكيل الوزارة أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام يؤدون الامتحانات من خلال 28 لجنة رئيسية مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وأجهزة المحافظة المعنية.‏ جاء ذلك خلال جولة التفقدية بلجنة مدرسة بورسعيد الثانوية الزخرفية العسكرية للبنين ولجنة مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية للبنين ‏الفرعية التى يؤدى فيها الامتحانات طلاب مدرسة بورسعيد الميكانيكية الثانوية العسكرية للبنين وكذلك غرفة عمليات امتحانات شهادة الدبلومات ‏الفنية بديوان المديرية.‏ ولفت وكيل الوزارة إلى استعداد المديرية مبكرا لإجراء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بتجهيز اللجان للطلاب بما يناسب الأجواء ‏الامتحانية وكذلك تجهيز 9 استراحات بأرقى وسائل المعيشة لاستقبال ضيوف بورسعيد من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.‏ وأشار الدكتور أكرم إلى أن امتحانات اليوم الأول لشهادة الدبلومات الفنية تنطبق على جميع مدارس التعليم الصناعى والتجارى والفندقى ‏والزراعى بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏

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