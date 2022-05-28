بنظام الجدارات.. 32 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات بالمنيا

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وأشار إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات، والاستعداد لكل الاحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى، فضلًا عن التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.
وأضاف خالد أنه تم تجهيز 50 استراحة لإقامة المدرسين المنتدبين لمراقبة أعمال الامتحانات، وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.
يُذكر أن نظام تعليم "الجدارات" تم تطبيقه فى مدرستىّ فرشوط الثانوية الزراعية، وقنا الثانوية التجارية بنات كمرحلة أولى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تطوير نظام التعليم الفنى، حيث يعتمد هذا النظام على تنمية مهارات الطلاب.
ويتخصص الطالب فى المهارة التى يجيدها على مدار سنوات الدراسة، ويتم تقييم الطالب عمليا وتحريرياً فى نهاية العام، ويتم منحه شهادتين، الأولى شهادة الدبلوم، والثانية شهادة إجادة المهارة بما يسهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل، ومن المقرر تطبيق نظام الجدارات فى 20 مدرسة من مدارس التعليم الفنى العام الدراسى المُقبل كمرحلة ثانية، تمهيدا لتعميمه على مستوى جميع المدارس الفنية.
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