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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700441/محافظ-البحيرة-يستقبل-وزيرا-التنمية-المحلية-والسياح-لافتتاح-مسار-العائلة-المقدسة

أستقبل منذ قليل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بقصر ثقاقة وادى النطرون اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية والدكتورخالد العناني - وزير السياحة والآثار.دوت الخليج وذلك بحضور الدكتورة غادة شلبى - نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، والدكتور مصطفى وزيري- أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أسامة طلعت - رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، والمهندس عادل الجندى - المنسق الوطنى لمشروع مسار العائلة المقدسة، واللواء حمزة درويش - الوكيل الدائم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية، وسعادة السفير محمد حجازى - مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى، والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، وذلك فى مستهل زيارتهما لمحافظة البحيرة للافتتاح التجريبى لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون.

مسار العائلة المقدسة

و رحب اللواء المحافظ بوزراء التنمية المحلية والسياحة والآثار والوفد المرافق لهم على أرض البحيرة، مشيراً الى أن مسار العائلة المقدسة فى إطار دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، وهو ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، كما شهد تنسيق وتعاون كبير ومتكامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار ومحافظة البحيرة للخروج بالمسار بشكل يليق بمحافظة البحيرة، تلك المحافظة العريقة الضاربة فى جذور التاريخ وبما يتناسب مع حدث جلل وفريد بإحياء مسار العائلة المقدسة، والذى يحمل الخير لمصر بصفة عامة ولمحافظة البحيرة ومدينة وادى النطرون بصفة خاصة كونه سيكون مصدر لفتح آفاق واعدة استثمارية واقتصادية وتنشيط لحركة السياحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

درع المحافظة

كما قدم محافظ البحيرة درع المحافظة الى اللواء محمود شعراوى والدكتور خالد العناني، تقديراً لجهودهم والتعاون والدعم الكبير الذى تشهده محافظة البحيرة من خلال تقديم كل الإمكانيات لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، وكذا تطوير وإثراء القطاع السياحي وما يشكله ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد والاستثمار بالبحيرة.