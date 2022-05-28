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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700440/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-البنا-لإنشاء-فنادق-عائمة-بين-الأقصر-وأسوان-لخدمة-السياحة-للحكومةغدا

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد البنا لإنشاء فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة للحكومة..غدا

وأكد النائب محمد البنا، في المقترح المقدم منه، علي أهمية الفنادق العائمة كأحد موارد السياحة وأحد عوامل جذب السياحة، حيث أن رواد الفنادق العائمة هم طبقة من الأثرياء يبحثون عن الهدوء والخدمات رفيعة المستوى . وأن الهدف الأساسي للفنادق العائمة هو خلق الخصوصية والأجواء الاحتفالية لهذه النوعية الراقية من السائحين وهذه الفنادق هي الحل الأمثل لمحبي الأجواء البحرية.

وأضاف “البنا” أن هناك ما يقرب من ٢٨٠ رخصة فندق عائم حصل أصحابها على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والبعض منها حاليا غير صالح لاستقبال السائحين وأصبح المستخدم ما يقرب من 110 فندق فقط .

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بصدور قرار وزاري بوقف منح التراخيص لإقامة الفنادق العائمة بسبب كثرة الفنادق العائمة في مجرى النيل وأصبح شراء الرخصة من السوق السوداء ( شراء رخصة قديمة ) هي السبيل الوحيد لإقامة فندق عائم .

وكان قد تقدم عديد من المستثمرين الأجانب بالشكوى من الإجراء السابق ذكره، حيث يشترط دخول المستثمر الأجنبي في شراكة مع بائع الرخصة ثم يتنازل عنها بعد الانتهاء من الفندق مما يشكل عبء ومشاكل كثيرة من طرف البائع.

وطالب النائب محمد البنا بمنح تراخيص مباشرة للمستثمرين الجادين لإقامة فنادق عائمة حديثة بها كل متطلبات السياحة، ومراجعة مستمرة للفنادق العائمة والاطمئنان بأن بها كل المقومات الحديثة لترضي متطلبات السائحين .

رأى اللجنة وتوصيتها:

في ضوء ما تم طرحه من رؤى وأفكار ، وما أثير من مناقشات ومقترحات ، لخصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ما يأتي :-

1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة ٢٠٢٢ ، حتى يتم ضبط منظومة العمل السياحي .

2- ضرورة العمل على الاستفادة من الفنادق العائمة التي لا تعمل إذا كانت صالحة لذلك .

3- إعادة النظر في وضع الذهبيات ووضع مواصفات محددة لإصدار التراخيص الخاصة بها .

4 - ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المختصة بأعمال الفنادق العائمة .

5- العمل على رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في الفنادق العائمة من خلال تدريب العمالة الفندقية والتصنيف الجديد للفنادق بجميع أنواعها حتى تتماشي مع التصنيفات العالمية .

6- وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النمط السياحي كونه أحد أهم عوامل الجذب السياحي ومصدر مهم للدخل القومي.