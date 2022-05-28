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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700436/طلب-إحاطة-بشأن-وجود-17-ألف-مليونير-في-مصر-بلا-دور-مجتمعي

تقدم النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ما تضمنه تقرير دولي عن وجود سبعة عشر ألف شخص في مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر.

دوت الخليج

طلب إحاطة بشأن وجود 17 ألف «مليونير» في مصر

وأوضح الصمودي، أنه قدّم طلب الإحاطة استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

وقال الصمودي، في طلبه، أظهر أول تقرير تفصيلى عن نمو الأثرياء والثروات فى قارة إفريقيا وجود سبعة عشر ألف شخص فى مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر.

وذكر، أن التقرير الذى أعدته مؤسسة «هنلى وشركاه» الدولية كشف أن هناك 880 مصريًا يمتلك كل واحد منهم أكثر من عشرة ملايين دولار، وهناك 57 شخصًا فى مصر يمتلك كل واحد منهم أكثر من مئة مليون دولار.

وتابع عضو مجلس النواب، أما عدد مَن يمتلك أكثر من مليار دولار، فقد جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى إفريقيا، حيث بلغ عددهم سبعة أشخاص لتتفوق بذلك على جنوب إفريقيا التى ضمت خمسة مليارديرات فقط.

وأردف: وفقًا للتقرير فأن مصر احتلت المرتبة الثانية فى عدد الأثرياء على مستوى قارة إفريقيا بقيمة 307 مليارات دولار، بعد جنوب إفريقيا التي بلغت ثروات الأثرياء فيها 651 مليار دولار. وجاءت فى المرتبة الثالثة دولة نيجيريا برصيد 228 مليار دولار، ثم المغرب فى المركز الرابع برصيد 125 مليار دولار.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وأكمل الصمودي: أوضح التقرير أن أكثر مدن إفريقيا في عدد المليونيرات هي جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث تبلغ ثروة المليونيرات فيها 239 مليار دولار، تليها كيب تاون 131 مليار دولار، ثم القاهرة فى المركز الثالث بقيمة 125 مليار دولار. وجاءت مدينة الإسكندرية في المركز الثالث عشر على مستوى مدن إفريقيا في الثروات.

وتساءل عن الدور المجتمعى لرجال الأعمال في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن الفترة المقبلة تحتم علينا تكاتف الجميع وكل منا القيام بدورهم المجتمعي تجاه الفئات الأكثر احتياجًا والمحدودة.