انت الان تتابع تفاصيل خبر شيخ الأزهر يتفقد أعمال التجديد الشاملة بمسجد الحسين بحضور وزير الأوقاف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700445/شيخ-الأزهر-يتفقد-أعمال-التجديد-الشاملة-بمسجد-الحسين-بحضور-وزير-الأوقاف

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح السبت، زيارة إلى مسجد الحسين؛ لتفقد أعمال التجديد الشاملة بالمسجد، والطرق المؤدية له.

دوت الخليج

شيخ الأزهر يتفقد أعمال التجديد الشاملة بمسجد الحسين بحضور وزير الأوقاف

وتفقد شيخ الأزهر تجديد المقصورة الجديدة لضريح الإمام الحسين، والتَّرميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد والضريح، والطرق المؤدية لهما.

شيخ الأزهر يعزي أمهات السنغال في وفاة 11 رضيعًا بأحد المستشفيات

وكان قد أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن حزنه وخالص تعازيه لجمهورية السنغال في ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى ببلدة "تيفاواني" غربي البلاد.

وأسفر الحريق الذي نشب في مستشفى ببلدة تيفاواني غربي البلاد، عن وفاة 11 طفلًا رضيعًا.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يربط على قلوب أمهاتهم وأن يرزقهن الصبر والسكينة.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أمهات الأطفال الرضع، وذويهم، والحكومة والشعب السنغالي، داعيًا الله -تعالى- أن يحفظ السنغال، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».