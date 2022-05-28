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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700442/الآن-رابط-بوابة-الأزهر-الإلكترونية-للنتائج-2022-الشهادة-الاعدادية-بالاسم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022.. مع انتهاء معظم امتحانات الصفوف الدراسية بغالبية المراحل التعليمية الأزهرية، بدأت تتزايد عمليات البحث حول رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، وذلك من أجل التعرف على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي.

وينشر موقع دوت الخليج رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، والذي أتاحه الأزهر الشريف عبر البوابة الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ويمكن للراغبين في معرفة نتائج امتحانات الأزهر 2022، الدخول إلى موقع الأزهر التعليمي أو البوابة الإكلترونية للأزهر، للاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس واسم الطالب، وذلك من خلال الرابط التالي

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية 2022، من خلال موقع الازهر الشريف وموقع البوابة الإلكترونية للأزهر، وموقع الأزهر التعليمي من خلال الرابط التالي حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس واسم الطالب فور ظهور النتيجة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 الشهادة الاعدادية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية قن انطلقت في يوم الأربعاء 25 مايو 2022، حيث أدى الطلاب امتحانات الامتحانات أيام الأربعاء والخميس 26 مايو، واليوم السبت 28 مايو، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب بقية الامتحانات أيام الأحد 29 مايو و الإثنين 30 مايو والثلاثاء 31 مايو والأرعباء 1 يونيو، لتنتهي معها امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ومن المقرر أن يعتمد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لحوالي 200 معهد على مستوى الجمهورية، وكذلك الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022، خلال هذا الشهر, وذلك بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات، والانتهاء من عمليات رصد الدرجات.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 4 يونيو المقبل، حيث أظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى.

وتنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يمكن للطلاب الحصول عليها من معاهدهم.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم على مدار 16 يوما، بينما القسم الأدبى يؤدي امتحاناتهم على مدار 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية من خلال الرابط التالى