5 مخالفات كارثية تؤدى إلى السجن بقانون المرور الجديد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وحسب مشروع القانون يتم خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف، حال ارتكابه أى من المخالفات التالية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل عدد من أحكام ومواد قانون المرور فى مصر الصادر برقم (66) عام 1973، وذلك بعد مناقشة مجلس النواب التعديلات المرورية الجديدة والتى تنحصر فى إضافة قيمة رسوم وضرائب سنوية، وكذلك غرامات وعقوبات على المخالفات المرورية.