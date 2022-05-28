القوى العاملة: تعيين 585  شابا فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بتعيين 585 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان "قادرون باختلاف"، بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وتلقى الوزير تقريرا بذلك من محمد أنور، مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أبريل الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 545 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى، والحملات يعمل بها 789 عاملا، وعقد ندوة توعية، كما تم التفتيش على 647 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 42 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة زواج بإجمالى 3000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة وفاة أحد الأقارب للعامل بمبلغ 2000.

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