سعفان يرأس وفد مصر فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد عامين كاملين عقد خلالهما المؤتمر بشكل افتراضى من خلال منصات الفيديو كونفرس، بسبب (كوفيد-19).

ويشارك فى المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضو فى المنظمة، ويتم تمثيل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى، يمثل "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال".

ومن المقرر أن يلقى وزير القوى العاملة كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة، وتتناول تعليقا على تقرير جاى رايدر، المدير العام لمكتب العمل الدولى حول "أقل البلدان نمواً - الأزمة والتحول الهيكلى".

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إنه من المنتظر أن يؤكد الوزير فى كلمة مصر على ما قامت به الدولة المصرية خلال العامين الماضيين من التقليل من الآثار السلبية لأزمة كورونا، بشهادة كل الدوائر المالية والاقتصادية العالمية، فضلا عما اتخذته من إجراءات تحفيزية للتعامل مع الأزمة العالمية برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الدورة ستشهد رئاسة مصر للمجموعة العربية، ويمثلها وزير القوى العاملة، ويلقى كلمة المجموعة فى المؤتمر، فضلا عن عقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، ويلقى كلمة فى الملتقى وذلك على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولى.

ويتناول المؤتمر من خلال جلستين يوميتين فى الجلسة العامة، كلمات المشاركين حول تقرير المدير العام، وتقرير رئيس مجلس الإدارة، والبرامج والموازنة، ومسائل أخرى، بجانب معلومات وتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

ويتضمن المؤتمر بنود ذات أهمية مؤسسية خاصة، تغطى فى جملتها: إدراج ظروف عمل آمنة وصحية فى إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية.

كما تشمل دورة المؤتمر مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجى حول التشغيل فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى والاقتصاد التضامنى (مناقشة عامة)، والموافقة على تعديلات على قانون - مدونة اتفاقية العمل البحرى 2006، بصيغتها المعدلة (اتفاقية العمل البحرى 2006)، رهناً باعتماد أى تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع فى مايو 2022.

ويتم عقد الجلسات العامة الخاصة بالمؤتمر بالكامل افتراضياً، باستثناء قمة عالم العمل يوم 10 يونيو 2022 والتى ستسمح بعدد محدود من الحضور الشخصى.

ويناقش المؤتمر الموضوعات المعروضة على جدول أعماله من خلال لجانه الخمس: لجنة تطبيق المعايير، ولجنة وضع المعايير، ولجنة المناقشة المتكررة، ولجنة المناقشة العامة، ولجنة الشؤون العامة.

وكان مؤتمر العمل الدولى قد بدأ يومه الأول أمس الجمعة، بجلسة إجراءات بشكل افتراضى من خلال منصات الفيديو كونفرس، وتم انتخاب كلوديو مورونى، وزير العمل والعمالة والضمان الاجتماعى فى الأرجنتين، رئيساً للمؤتمر طوال مدته من 27 مايو إلى 11 يونيو، كما تم انتخاب نواب لرئيس المؤتمر عن فريق "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال" وهم: على صميخ المرى "حكومات" من قطر، والكسندر فورلان "أصحاب العمل" من البرازيل، وباولا إيجو سكويزا جراندا "العمال" من بيرو.