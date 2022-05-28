أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين فى مجال فحص وثائق السفر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على النهوض بمستوى الأداء الأمنى وقدرات أعضاء هيئة الشرطة فى جميع المجالات، ولاسيما فى مجال "فحص وثائق السفر وكشف التزوير"، فقد تم تنظيم دورتين تدريبيتين لطالبات كلية الشرطة فى مجال "فحص وثائق السفر وكشف التزوير" بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية خلال الفترة من (15 إلى 19 مايو 2022)، والفترة من (22 إلى 26 مايو 2022)، بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية المعنية بهدف تعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها، والأساليب الحديثة المتبعة حالياً لتزويرها، فضلاً عن تدريبهن عمليا على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها واكتشاف المزور منها، وذلك فى إطار تعزيز قدرات ومهارات الطالبات الفنية، وتأهيلهن للعمل الميدانى فى المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمنى مستقبلاً.

ومن جانبهم أشاد الخبراء الأجانب بنشاط الطالبات وحسن استيعابهن لبرامج الدورة التدريبية، وقدرتهن على التفكير والإبداع الذى سينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الحيوى الذى يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية والتى تستفيد من التطور التكنولوجى الهائل فى هذا الشأن.