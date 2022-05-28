محافظ الإسكندرية يوجه برصف المناطق الأشد احتياجا والاهتمام بالمظهر الحضارى

وقال الشريف فى تصريح اليوم السبت، إنه يتم حاليا العمل على صيانة ورفع كفاءة الطرق بمختلف الأحياء؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.
وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حى منتزه ثان بنسبة تنفيذ بلغت 65%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم بالحى بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 15 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالى حى المنتزه ثان.
من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من رصف شارع الاسكان الصناعى من قسم منتزه ثان وحتى معهد أبو الدهب بنسبة 100%، وجارى العمل فى شوارع (شارع 25 مستشارين بداية من فتح الله – و كذا شارع 25 بحرية بداية من مزلقان البحرية وحتى شارع 25 مستشارين- وكذلك يجرى العمل على مفترعات شارع جمال عبد الناصر قبلى حتى ملك حفنى بحرى بمتفرعاته وهى شارع مويتانيا –و شارع البوستة القديمة- وشارع حسن شفيق).
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