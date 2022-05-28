اليوم.. آخر موعد لإعلان الكشوف النهائية فى انتخابات المنظمات النقابية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اليوم السبت (28 مايو 2022) اليوم الثانى على التوالى وآخر موعد إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام فى مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026، على مستوى 27 مديرية القوى العاملة بالمحافظات.





وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية تشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجارى بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب فى اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) ، ويوم 30 من نفس الشهر لباقى اللجان، وذلك تحت إشراف قضائى كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوى الشأن 31 مايو، والبت فى التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومى 2 و3 يونيو المقبل .

ويتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التى تسلمت نتائج انتخاباتها فى هذه المرحلة ، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلى، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدى الجهة الإدارية المختصة (مديريات القوى العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابى إذا كانت منضمة إلى النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابى بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

ويكون التشكيل فى هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها: من 7 إلى 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل، ومن 7 إلى 13 عضوا من 5000 إلى 10 آلاف عضو، من 9 إلى 15 عضوا من 10 آلاف إلى 15 آلاف، 15 إلى 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر، ويطبق ذلك على المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.

وقال سعفان: إن اللجان المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن على الأسماء المرشحة تم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها.