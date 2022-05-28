وزيرة التعاون الدولى: مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخى خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ فى دورته السابعة والعشرين، والدفع نحو تحفيز التمويل المبتكر لتعزيز الالتزامات بجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات إلى إجراءات واقعية.





جاء ذلك فى ختام مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس"، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح فى دفع العمل المناخى، والتى افتتح فعالياتها الملياردير الأمريكى بيل جيتس، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا جيتس التنموية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى العالمى، وكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزى الأوروبى، وفرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، وألسكندر دى كرو رئيس الوزراء البلجيكى، وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، ومارك كارنى نائب رئيس مؤسسة بوكفيلد، وراج شاه رئيس مؤسسة روكفيلر، وغيرهم من المسؤولين رفيعى المستوى وقادة الاقتصاد.

وشهدت الجلسة، مناقشة حول دور الأذرع التنموية لشركات القطاع الخاص الكبرى، والمؤسسات غير الهادفة للربح فى دعم أجندة العمل المناخى، وحشد التمويلات المبتكرة.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه المؤسسات فى دفع العمل المناخى وتحفيز الاستثمارات الخضراء وخلق شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومى والخاص، موضحة أن التقارير الدولية تشير إلى أن تمويل المناخ خلال عامى 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ الاحتياجات نحو 4 تريليونات دولار، لذلك يتطلب الانتقال العادل إلى العمل المناخى وتقليل الانبعاثات الضارة حشد التمويلات وتعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الدولية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح والأذرع التنموية للشركات الخاصة.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة تحت عنوان "الموازنة بين تعزيز التعاون متعدد الأطراف والقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات"، إلى جانب كارمن دى سيبيو، رئيس مجلس إدارة شركة EY، وكومار إم بيرلا، رئيس مجموعة Aditya Birla Group، وآرون كريمر، الرئيس التنفيذى لشركة BSR، وفرانك ابيل، الرئيس التنفيذى لمجموعة دويتشه بوست دى إت إل، وأدار الجلسة جاجيت سينغ سراى، رئيس البحوث بمعهد التصنيع بجامعة كامبريدج.

وفى كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولى، إنه مع بداية جائحة كورونا بدأت الدولة فى اتخاذ إجراءات للإغلاق والعزلة لمكافحة الوافد الجديد، ولكن مع مرور الوقت بدأ العالم فى تنفيذ حلول غير تقليدية للاستمرار فى الأعمال ومكافحة الجائحة من خلال التعاون متعدد الأطراف، قبل أن يبدأ العمل فى التعافى بشكل جزئى مع دخول عام 2021 وعودة السياحة والسفر وعودة العالم لطبيعته مجددا.

وأضافت الوزيرة، أن من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا، هو دائما إعادة التفكير فى الوضع الحالى، والاستعداد للمستقبل من خلال تعزيز المرونة، موضحة أن العالم يواجه اليوم تحديات مختلفة تتعلق بالمشكلات فى سلاسل الإمداد والأسعار وتهديدات الأمن الغذائى، ومن الضرورى أن تبدأ الدول فى التفكير بشكل مختلف فى مواجهة هذه الأمور من خلال حلول تتعلق بالتكامل مع الأسواق القريبة وتوطين الصناعات.