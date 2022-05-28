وزارة الهجرة تعلن أسماء الخبراء الأجانب المشاركين فى جلسة «شركاء النجاح»

جدة - نرمين السيد - وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

يشارك فى الجلسة رامى عازر من أستراليا، وهو العضو المنتدب فى Papyrus Australia Ltd، ويمتلك Papyrus تقنية حاصلة على براءة اختراع تقوم بتحويل نفايات شجر الموز إلى منتجات قائمة على الألياف.

ومايكل ستوش من ألمانيا، ويمتلك تاريخا حافلا من العمل فى صناعة الطاقة المتجددة والبيئة، وهو ماهر فى ريادة الأعمال والإدارة والشركات الناشئة والطاقة المتجددة والتخطيط الاستراتيجى.

محمود على من مصر، هو العضو المنتدب لشركة DMG Mori Africa، إحدى أكبر الشركات المصنعة لأدوات آلات القطع فى ألمانيا ومصنع للمخارط وآلات الطحن التى يتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلى.

وروبرت فالك من هولندا، مؤسس ومالك شركة برمجيات رائدة فى هولندا لأكثر من 30 عاما فى تطوير حلول البيع بالتجزئة والتخزين والتجارة الإلكترونية، يمتلك خبرة تتجاوز 10 سنوات من العمل فى حلول إدارة النفايات مثل برنامج الذكاء الاصطناعى AI لفرز النفايات الذكية، وعمل فى مجال الهيدروجين لسنوات عديدة.

أسس Green Tech Egypt فى عام 2017 وقام ببناء أول مصنع لإعادة التدوير فى الغردقة فى عام 2018، وكون تحالفا دوليا قويا Renergy مع وزارة الإنتاج الحربى كشريك.

سولمون بمجيرتنر إفيلز العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة لافارج بمصر، شغل العديد من الوظائف الإدارية المرموقة داخل المؤسسة، منها مدير مصنع، ومدير تقنى، ونائب أول للرئيس للعمليات، فى مجموعة واسعة من الثقافات والبلدان مثل مدغشقر والولايات المتحدة وسويسرا.

أحمد مكى من مصر، وهو الرئيس التنفيذى السابق لشركة "Gulf Bridge International-GBI"، ومؤسس مشارك بها.

ستيف كاندلر من الولايات المتحدة الأمريكية، مدير العمليات التجارية فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فى Corning Ltd، وتم اختياره من بين مجموعة واسعة من منتجات Corning فى Merck.

جينس كايتر من ألمانيا، هو العضو المنتدب لشركة Enertech GmbH Division CTC Giersch الألمانية.

وكيز تايلور من الإمارات العربية المتحدة، عمل فى صناعة البناء لما يزيد قليلا عن 30 عاما، مع خبرة واسعة فى مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو الرئيس التنفيذى لـ ALEC، وتهدف الشركة لتحويل البناء إلى مستقبل فعال ومستدام.

أندرياس بيكرز من ألمانيا، الرئيس التنفيذى لشركة ThyssenKrupp Industrial Solution تجمع الشركة بين الخبرة التكنولوجية الفريدة وعقود من الخبرة العالمية فى الهندسة والمشتريات والبناء وخدمة المصانع الكيماوية، وتطوير عمليات ومنتجات مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

زياد عمران من الولايات المتحدة الأمريكية، المدير الأقليمى لشركة Nalco water إحدى شركات Ecolab، هى شركة أمريكية فى Naperville، وهى مورد لحلول وخدمات تحسين المياه والطاقة والهواء للأسواق الصناعية والمؤسسية.

ماركس مولر من ألمانيا، وهو المدير الإدارى Toennjes تعتبر الشركة الرائدة عالميا فى تحديد هوية المركبات بشكل آمن.

ديدر مارسيل من بلجيكا، مدير التسويق بشركات Dieffenbacher وهى مجموعة نشطة دوليا من الشركات المتخصصة فى قطاع الهندسة الميكانيكية وإنشاء المصانع، وهى شركة تصنيع رائدة لأنظمة المطابع ومصانع إنتاج كاملة للألواح الخشبية والمركبات وصناعات إعادة التدوير.

سورجيت سينج من المملكة المتحدة، مدير تطوير المنتجات بشركة Eminox، تعد الشركة جزءا من صناعة أكثر تركيزا على البيئة، فهى مختصة بتحسين جودة الهواء فى جميع أنحاء العالم.