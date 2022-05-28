انت الان تتابع تفاصيل خبر "نزل ميت وحطوه تحت السرير وتعرض للخيانة من أقرب الناس له".. مواقف مؤلمة في حياة جورج سيدهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /700431/نزل-ميت-وحطوه-تحت-السرير-وتعرض-للخيانة-من-أقرب-الناس-له-مواقف-مؤلمة-في-حياة-جورج-سيدهم

تحل اليوم السبت الموافق له 28 مايو ذكرى ميلاد النجم الكوميدي الراحل جورج سيدهم ونجم ثلاثي أضواء المسرح الذي رحل عن عالمنا وسط صدمة من أصدقائه ومحبيه وجمهوره.

دوت الخليج يرصد مواقف مؤلمة في حياة جورج سيدهم

مواقف مؤلمة في حياة جورج سيدهم

ولد جورج سيدهم يوم 28 مايو عام 1938 بمحافظة سوهاج وتعسرت ولادته حتى اعتقدوا أنه ولد ميتا فوضعته الداية تحت السرير بسبب اعتقادها بوفاته، ولكن أنقذته جارتهم حيث أحضرت بصلة ومررتها على أنفه.

وبعدها صرخ الطفل من البكاء وتحرك جسده، ليبدأ حياته، يشار أن جورج سيدهم كان قد درس بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، ولاحظ موهبته من خلال زملائه، حتى أدار فرقة مسرح الجامعة.

ومن مسرح الجامعة تعرف على الفنان سمير غانم، الذي كان رئيس لفرقة المسرح بجامعة إسكندرية، وتضمن مشواره الفني أكثر من 40 فيلما كما لمع من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح كما فكر جورج سيدهم في الزواج بعد سن الـ 50 وذلك عقب وقوعه في حب الدكتورة ليندا.

ذكرى ميلاد جورج سيدهم

وكانت من أصعب الليالى التى واجهت جورج فى حياته لحظة حريق مسرح «الهوسابير» الذي كان يملكه وذلك الأمر أصابه بحزن شديد جعله يصاب بـ جلطة أبعدته كثيرا عن مصر ليسافر إلى بريطانيا وهناك أجرى جراحة في القلب، وبعد ذلك تلقى الطعنة من أقرب الناس إليه بعد أن استيقظ ووجد أمواله وأملاكه كلها بيعت.

وبيعت أملاكه وأمواله من قبل شقيقه أمير سيدهم وهو مازال على قيد الحياة، وكان قد كشف تفاصيل هذا الأمر الناقد طارق الشناوي في مقال له تحت عنوان «الشيطان الذي سامحه جورج سيدهم» وهو شقيقه الذي يصغره بثلاثة سنوات .

اقرأ أيضًا

بوسي تقطع شهر العسل وتفاجيء الجمهور في حفل زفاف ابنة مدحت العدل

وكان يثق جورج سيدهم لشقيقه واستعان بأحد المحامين لتوثيق توكيلا عاما يتيح له التصرف فى أمواله وممتلكاته ثم في يوم وليلة باع كل شىء يمتلكه جورج وهاجر لأمريكا وأستيقظ جورج على الخيانة الأكبر في حياته وأصيب بجلطة وقتها أفقدته القدرة على الكلام والحركة وكانت سببًا في تدهور حالته الصحية حتى غيبه الموت عن عالمنا.