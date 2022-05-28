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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /700429/لقطات-ما-قبل-الختام-هيلين-ميرين-تشعل-ريد-كاربت-مهرجان-كان-بالرقص-وأسيل-عمران-تتألق-بفستان-من-زهير-مراد

شهدت ريد كاربت مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته ال 75، أمس الجمعة عدد من اللقطات المميزة التي يرصدها دوت الخليج في السطور التالية:

أسيل عمران تتألق بفستان من زهير مراد

تألقت الفنانة السعودية أسيل عمران بفستان من زهير مراد، كب باللون الارزق من الدانتيل الشفاف، ومزين بالريش من منطقة الأكتاف والصدر.

هيلين ميلين ترقص مع آندي ماكدويل

فيما رقصت الممثلة هيلين ميرين برفقة زميلتها آندي ماكدويل، بشكل عفوي على السجادة الحمراء، وذلك قبل عرض فيلم Un Petit Frere للمخرج ليونور سيرايل.

كان لنجوم هوليوود حضور كبير في هذه الدورة التي تختتم فعاليتها غدًا، بمشاركة أسماء لامعة، بعضها شهد بداياته ونجاحاته الأولى في مهرجان «كان» قبل نحو عقدين أو أكثر، مثل: النجمة الأمريكية جوليا روبرتس التي عادت على «ريد كاربت» مهرجان كان على أنغام أغنية فيلمها الشهير «امرأة جميلة».

وأيضا الممثلة شارون ستون بطلة الفيلم الشهير «غريزة أساسية»، وكان لحضور النجم «توم كروز» وقع آخر في المهرجان وأجواء احتفالية سبقت عرض فيلمه الجديد «Top gun :maverick»، في حين ظهر نجوم آخرون من الشباب في هوليوود ليكتسبوا مزيدا من نجوميتهم ومزيدا من النجاح.. وكان لدعم المرأة ورفض الحرب في أوكرانيا حضور طاغ في فعاليات الدورة الـ75 للمهرجان.

مهرجان كان السينمائي

قدم مهرجان كان السينمائى الدولى بدورته الـ 75، والتى تمتد هذا العام بين 17 و28 مايو فى مدينة كان الفرنسية، المخرج المصرى مراد مصطفى، ضمن برنامج مصنع سينما العالم، وإعلان خريجى دفعة عام 2022، وهم 10 مخرجين فقط من جميع أنحاء العالم. إذ شارك فى البرنامج بفيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن".

ويمنح برنامج "مصنع سينما العالم" بمهرجان كان السينمائي الدولي الفرصة للمخرجين الصاعدين من أنحاء العالم لكي يحصلوا على دعم إنتاجي لأفلامهم الأولى ومقابلة المنتجين والقائمين على الصناعة، وقد حصل المشروع على 4 جوائز من مشاركات سابقة فى المهرجانات.

وكشف المخرج مراد مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قصة فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، الذى فاز بأكثر منحة إنتاجية خلال الفترة الأخيرة آخرها من مهرجان مرسيليا.

وقال "مراد" إن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" يدور حول بنت صومالية، عمرها 20 سنة، تعمل فى الرعاية الصحية بمصر، ويتتبع الفيلم رحلتها فى عملها وتحركها من بيت لبيت لتقديم المساعدة للمرضى.