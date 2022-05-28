انت الان تتابع تفاصيل خبر لتقليل فاتورة الاستيراد.. محمد زين الدين يطالب بخطة واضحة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /700428/لتقليل-فاتورة-الاستيراد-محمد-زين-الدين-يطالب-بخطة-واضحة-للتوسع-في-زراعة-المحاصيل-الاستراتيجية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

دوت الخليج

وقال النائب: تفرض علينا الأحداث العالمية أن يكون هناك تحرك واضح من الحكومة في التوسع بزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وغيرها لتوفير الاحتياجات الأساسية للغذاء والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الحرب الروسية - الأوكرانية

وأشار زين الدين، إلى أن أزمة وباء كورونا وبعدها الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد وما تبعها من الأزمة الاقتصادية، مما أدى لارتفاع سعر الصرف، وبالتالي زيادة تكليفة الاستيراد وهو ما يؤثر سلبا على توفير الاحتياجات الغذائية.

وأكد عضو البرلمان، أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك تركيز من الحكومة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، قائلا: وهناك بالفعل اهتمام من الدولة في هذا الشأن، ولكن الأمر يحتاج لاستراتيجية واضحة وفق جدول زمني محدد.

وتابع محمد زين الدين: ويجب ألا يتوقف الأمر عند التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، ولكن لابد من أن يكون هناك تنسيق بين الزراعة والصناعة من أجل زيادة فرص التصنيع الزراعي لعمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية.

الدعم اللازم للتوسع في الزراعة

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها الري، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، بعمل استراتيجية لاحتياجات مصر من السلع الاستراتيجية.

وشدد محمد زين الدين، في طلب الإحاطة على ضرورة توفير الدعم اللازم للتوسع في الزراعة مثل المياه والسماد والمبيدات وغيرها من الحوافز لتشجيع الفلاحين على التوسع في الزراعات التي يحتاجها السوق المصري.