اليوم.. وزير التنمية المحلية يفتتح مسار العائلة المقدسة بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - يفتتح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، محافظة البحيرة، مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون، بمشاركة هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوزير إلى المحافظة متابعة عرض حول مسار العائلة المقدسة بالبحيرة، وتفقد معرض التراث القبطى والمنتجات التراثية بالمحافظة، وسيعقب ذلك التوجه لتفقد نقاط مسار العائلة المقدسة والوصول إلى دير الأنبا بيشوى لتفقد بعض المعالم الدينية الموجودة وافتتاح مسار العائلة المقدسة، ويعقبها زيارة دير السريان لتفقد المعالم الدينية بداخله.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الأعمال التى قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية بملف إحياء مسار العائلة المقدسة القيام بأعمال تشجير والإنارة وتركيب الانترلوك والأعمدة الديكورية بالمنطقة فى جميع الطرق المؤدية للمسار، حيث شهد مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من كل الأعمال المنفذة نقلة كبيرة بجودة ومواصفات عالمية تليق بالجمهورية الجديدة.

وأوضح شعراوى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بالعديد من المشروعات القومية فى مجال ترميم العديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الآثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، بالإضافة إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بحماية التراث المسحيى المصرى.

ومن المقرر أن يحدث إحياء مسار العائلة المقدسة نقلة كبيرة وتنشيط للحركة السياحية ودفع الاقتصاد المحلى بالمحافظة لما يوفره قطاع السياحة من فرص عمل للشباب ورواج حركة الاستثمار والسياحة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة يضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوى كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار فى صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.