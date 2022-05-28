النائب أيمن محسب يطالب "الصحة" بإعلان اجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار "جُدري القرود"

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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700427/النائب-أيمن-محسب-يطالب-الصحة-بإعلان-اجراءاتها-الاحترازية-لمنع-انتشار-جدري-القرود

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى القائم بأعمال وزير الصحة ، بشأن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة جدري القرود.

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وأشار محسب، إلى أن العالم يشهد انتشار ملحوظ لفيروس "جُدري القرود"، بعد إعلان عدد من الدول عن اكتشاف إصابات مؤكدة لمواطنيها بهذا المرض، منها بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا والبرتغال، وإسبانيا والسويد وبلجيكا وكندا، بالإضافة إلى انتشاره في دول غرب أفريقيا

جدري القرود

وأشار محسب، إلى أن منظمة الصحة العالمية ومنظمة CDC لمكافحة الأوبئة، قد أعلنتا، أن جدري القرود، هو مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) ويشبه إلى حد كبير الجدري التقليدي، لافتا إلى أن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا.

أعراض جدري القرود

وأكد عضو مجلس النواب، أنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن أعراضه تشبه أعراضه إلى حد كبير مرض الجدري، بالإضافة إلى تورم العقد اللمفية نتيجة الإصابة ، و تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة مدة 7- 14 يوم، إلا أنها يمكن أيضاً أن تتراوح بين 5- 21 يوم قبل بدء ظهور الأعراض، والتي تشمل الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وطفح جلدي، وألم الظهر، وتورم العقد اللمفاوية، وقشعريرة، وتعب وإرهاق.

وحذر" محسب"، من خطورة انتشار الفيروس واحتمالية تحوره، مطالبا وزارة الصحة بإعلان اجراءات احترازية التى اتخذتها لمواجهة انتشار هذا الفيروس في مصر.