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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700423/اليوم-الإعلان-عن-الأفلام-الفائزة-في-ختام-مهرجان-كان-السينمائي

تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي لدورته الـ 75 لحفل الختام اليوم السبت ومن خلاله سيتم الإعلان عن الأعمال التي فازت بجوائز المهرجان لهذا العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدورة 75

حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدورة 75

يشهد العالم اليوم وينتظر الجمهور وعشاق السينما ختام فاعليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 بعد أن شهدت الأيام الماضية عرض مجموعة الأفلام التي نافست على جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم لهذا العام.

ويشار أن هناك الكثير من الأحداث التي أثارت ضجة منذ انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 بدءً من يوم الثلاثاء الموافق له 17 مايو، والتي استمرت على مدار أيام المهرجان حتى اليوم السبت الموافق له 28 من الشهر نفسه.

يشار أن الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي تعد بمثابة عودة قوية، بعد أن تم إلغاء المهرجان عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث علقت إدارة المهرجان بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، ولن يتطلب من المشاركين إجراء اختبارات طبية.

منى زكي مهرجان كان السينمائي

ومن جانبها تألقت النجمة المصرية منى زكي خلال مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي قبل حفل الختام، حيث ظهرت أمس الجمعة بفستان أسود اللون مزود بخطوط فضية ومفتوح من أعلى منطقة الصدر والخلف ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.

وكانت الموديل وعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما أثارت ضجة بعد ظهورها مستعرضة لحملها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، وجاء بصحبتها حبيبها المنتج أندري ليميرس، أما فيما يخص ديبيكا بادكون فكان قد سخر الجمهور من إطلالة الممثلة الهندية.

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حيث ظهر ديبيكا بادكون بفستان أسود ذو كتافات كبيرة، وشبهها الجمهور بأفعى الكوبرا، ومن ضمن الحضور الذين كانوا مفاجأة للجمهور، الفنانة شاكيرا التي ظهر في مهرجان كان السينمائي 2022، بإطلالة فريدة من نوعها وجذبت جميع الحاضرين.

وظهرت شاكيرا على السجادة الحمراء وهي مرتدية فستان باللون الأسود الفاخر، مكشوف من القدم، وكعب عالي باللون الأسود، مع جوانتي شفاف باللون الأسود في يدها.