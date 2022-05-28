1 يونيو.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا بمركز المنارة في أول ظهور بعد وعكتها الصحية

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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700422/1-يونيو-أنغام-تحيي-حفلا-غنائيا-بمركز-المنارة-في-أول-ظهور-بعد-وعكتها-الصحية

تستعد المطربة المصرية أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا بمركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 يونيو المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل أنغام بمركز المنارة.

أنغام تروج لأولى حفلاتها بعد تعافيها من وعكتها الصحية

وروجت أنغام للحفل من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "جمهوري في بلدي الغالي مصر.. في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 1 يونيو المقبل في مركز المنارة.. شاركوني الأغاني اللي هنغنيها مع بعض".

أنغام تطرح لوحة باهته

من جانبه، طرحت الفنانة أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "لوحة باهتة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"

أغنية لوحة جديدة من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية :

كلمات الاغنية: عارف احنا طول فراقنا زي ايه زي لوحة باهتة لونها مايترسمش زي سطر في صفحة متشخبط عليه مهما تقرا فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا زي حرفين مشبوكين واتفرطوا زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض ازاي كمان واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

تحدثت أنغام عن حالتها الصحية في أول تعليق لها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة مؤخراً، وكشفت أنغام تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها، خلال مداخلة لها مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، ووجهت رسالة لطمأنة الجمهور على حالتها.

أزمة أنغام الصحية

وكشفت الفنانة أنغام عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها، وقالت إن الأمر بدأ معها منذ عام 2011 بعدما تعرضت لإصابة ولكنها لم تخضع لعملية جراحية وحصلت على علاج بالكورتيزون، وتفاقم الأمر بعد ذلك بسبب حركة خاطئة منها وامتد الألم معها في الكتف ويدها في السنوات الماضية، وأضافت إنها اكتشفت بعدها إصابتها بورم ليفي إصبعها وهو ما جعله لا يتحرك. وقالت أنغام إنها كانت تؤجل العملية الجراحية وتتحاشى الخضوع لها، ولكنها اكتشفت إن هناك وتر مقطوع في يدها، ووتر آخر على وشك التهتك، وهو ما هدد أعصابها أيضاً بجانب عدم قدرتها على تحريك إصبعها، وأشارت إلى أنها كانت تحيي الحفلات وهي متألمة وطوال الوقت تعيش في ألم لدرجة أنها لم تستطع النوم بسببه، وكانت ترفض الحصول على المسكنات بسبب تأثيرها على صوتها ووقوفها على المسرح.

أنغام تكشف سراً عن حالتها الصحية وكشفت أنغام إن العملية الجراحية استمرت لمدة ساعة، مشيرة إلى أن الطبيب أخبرها بوجود نزيف أيضاً في مكان إصابتها، وأضافت إنها تحاملت كثيراً لأنها تخشى من الخضوع لعمليات جراحية، وكان الألم يسبب لها ضيق تنفس أيضاً، وقالت إنها ستقضي عدة أيام في فترة نقاهة وعلاج طبيعي، وستستمر الضمادة على كتفها لمدة 6 أسابيع.

وكشفت أنغام إنها خضعت لـ3 عمليات في شهر ونصف بسبب الكلى ولم تكن تخبر الجمهور وقتها، ولكن هذه المرة كشفت عن العملية بسبب رغبتها في الحصول على مساندة الجمهور لأنها تشعر أنها تحتاج لمساندة نفسية، وعبرت عن سعادتها باهتمام الجمهور بها والدعاء لها وهو ما أثر بها بالإيجاب في حالتها النفسية، وقالت إنها أحيت حفلها في الكويت قبل ليلة من الخضوع للعملية الجراحية.