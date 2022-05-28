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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700393/مجلس-الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-زين-الإطناوي-حول-ارتفاع-أسعار-اللحوم-الحمراء-للحكومة--غدا

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الزراعة والرى، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن "التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم" للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يحيل مقترح النائب زين الإطناوي بشأن "التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم" للحكومة .. غدا

وأكد النائب زين الإطناوي، في المقترح المقدم منه، أنة شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في الأسواق، وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى تلك الارتفاع ويرجع بعض تلك الأسباب الى زيادة أسعار الاعلاف حيث أصبح ارتفاع تكاليف الاعلاف يمثل عبنا اقتصادياً على مربي الماشية، وهو ما أدى الى آثاراً سلبية على تلك القطاع وعزوف الكثيرين منهم عن تربية المواشي والتوقف عن الاستثمار في هذا القطاع، وتعرض المستهلك لأعباء كثيرة نتيجة لارتفاع تكلفة انتاج اللحوم وبالتالي زيادة أسعارها، وتمثل الأعلاف نسبة 70 % من تكاليف الإنتاج.

وهناك سبب آخر لزيادة أسعار اللحوم وهو تراجع استيراد اللحوم من الخارج في ظل ارتباك عمليات استيراد وتصدير اللحوم : معظم دول العالم نتيجة ظهور جائحة كورونا وظهور بعض الأمراض الوبائية الخطيرة حيث تحظر مصر استيراد أي لحوم من أي دولة تظهر فيها أمراض حيوانية خطرة قبل التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية، وكذلك أدى ارتفاع رسوم الشحن و النقل وأسعار العملة ، وانخفاض إنتاجية الحيوانات ، وقلة المراعي الطبيعية، وانخفاض المساحات المزروعة بمحاصيل الأعلاف إلى الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة .

ولقد أجبر ارتفاع أسعار الاعلاف في الفترة الأخيرة وتقلص الزراعات العلفية الكثيرين من صغار المربين على الخروج من السوق بسبب زيادة تكاليف التربية والخوف من الخسائر مما قلل المعروض من اللحوم الحية في الأسواق وساهم في ارتفاع أسعارها ، وترجع زيادة الكميات المستوردة من اللحوم إلى الزيادة السكانية المتواصلة التي تزيد من عام لآخر، وفي المقابل لا تزيد الثروة الحيوانية بذات معدلات الزيادة السكانية، ومن الثابت أن حوالي 50 % من خامات الاعلاف ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع أعلاف عجول التسمين تكون مستوردة من الخارج والتي تتأثر بسعر العملة والأسواق العالمية .

وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحمراء إلى أن وصل سعر كيلو اللحوم الحمراء في بعض المحافظات إلى ما يزيد عن 180 جنيه ، وتقوم الدولة باستيراد 80 % من احتياجاتها من الأعلاف مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بصورة مبالغ فيها مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين .

ويمكن حل تلك المشكلة عن طريق ضبط الأسواق وزيادة الحركة الإنتاجية للماشية وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقديم التسهيلات المربي الماشية وصغار الفلاحين أصحاب المعالف الصغيرة، والتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف وهذا سينعكس على ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق المصري عن طريق توفير الكمية المطلوبة من الماشية للاستهلاك المحلي، وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم وزيادة حركة الاستيراد لها .

رأى اللجنـة وتوصيانها : ترى اللجنة أن وجود قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بصفة دورية أصبح يمثل ضرورة لاتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب مثل استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال للمنتج المحلي وتحسين السلالات وزيادة الإنتاج واستثمارات اللحوم والأليان ومعرفة احتياجات المربين والمنتجين من الأعلاف والخدمات البيطرية.

ويعتبر توفير اللحوم بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين قضية محورية نظراً لما يمثله قطاع الثروة الحيوانية من أهمية كبرى في توفير الأمن الغذائي واحتياجات المواطنين من البروتين الحيواني من اللحوم والأليان .

وترى اللجنة أن توفير اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة لكافة المواطنين يستلزم اتخاذ الكثير من الإجراءات وفي هذا المجال توصي اللجنة بالآتي :

1 - ضرورة الالتزام بشروط سلامة الإنتاج الحيواني ، لزيادة معدلات الإنتاج من اللحوم الحمراء .

2- يجب على الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلى .

3_ ضرورة التكامل والتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبين صغار المزارعين الذين يقومون بإنتاج 70 % من الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء .

4 - العمل على فتح مجمعات استهلاكية لبيع اللحوم النجمدة والخيرية واللحوم البلدية المدعمة في كافة المحافظات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء . ه زيادة معدلات الإنتاج من الثروة الداجنة والسمكية كبدائل للحوم الحمراء .

5 - العمل على تغيير ثقافة المستهلك بأهمية استهلاك اللحوم المبردة والمجمدة لخضوعها لمعايير دقيقة النظافة والاشتراطات الصحية، تحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية عن طريق الخلط والتهجين مع سلالات أجنبية عالية الكفاءة الإنتاجية .

6 -توفير الأعلاف وتنظيم توزيعها ، ويتطلب الأمر توفير مكونات الأعلاف من الموارد المحلية أوعن طريق الاستيراد من الخارج، والعمل على تحسين نوعية الأعلاف وطريقة تصنيعها وتطويرها بأساليب علمية وتكنولوجية مناسبة .

7 - توفير الرعاية البيطرية من حيث التطعيم ضد الأمراض ، وتوفير الأمصال والأدوية واللقاحات، والإشراف الجيد على المجازر ورفع كفاءتها وتوفير العدد اللازم من الأطباء البيطريين .

8 - التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف وخصوصاً الذرة الصفراء وفول الصويا .

9 - ضرورة تدخل الدولة في وقت الأزمة بإحداث التوازن المطلوب وزيادة الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء ومراجعة هذا الأمر بصفة دورية لاتخاذ القرار المناسب .