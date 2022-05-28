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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700394/ننشر-تقرير-الشيوخ-عن-مقترح-النائب-محمد-السباعي-لإنشاء-اسوار-حماية-علي-جانبي-المجاري-المائية-للترع-للحكومة-غدا

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الإسكان والإدارةالمحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ اسوار حماية علي جانبي المجاري المائية للترع، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

يحيل الشيوخ مقترح النائب محمد السباعي لإنشاء اسوار حماية علي جانبي المجاري المائية للترع للحكومة..غدا

ويتضمن موضوع الاقتراح برغبة، أن الترع والمصارف تعاني من عدة مشاكل صحية وبيئية وعلى رأسها أكوام القمامة والمخلفات التي تسد المصارف المائية وباتت تهدد بكوارث مفاجئة بعد أن أصبح العديد منها خارج الخدمة وتحول لمنبع للأوبئة والفيروسات .

يأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المائية ، وفي ضوء المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري والتي تشمل تأهيل الترع والمساقي وتنفيذ أعمال الري الحديث على مستوى الجمهورية اتخذت الوزارة تنفيذ تغطيات للمجاري المائية إلا في أضيق الحدود .

وأوضح أنه قد لوحظ مؤخراً وقوع العديد من الحوادث الناجمة عن سقوط المركبات والأطفال في المجاري المائية مما ينجم عنها حالات غرق بالترع وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ويتطلب الأمر تنفيذ أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي الترع التي تم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها أو الجاري تنفيذ أعمال التأهيل بها ، وكذا المقترح تنفيذها لاحقاً ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

رأي اللجنة المشتركة وتوصياتها

من خلال متابعة اللجنة المشتركة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وفي ضوء موافقة وزارة الموارد المائية والري على موضوع الاقتراح برغبة المعروض يتضح أن تغطية الترع والمصارف والمجاري والقنوات المائية أصبح أمرا ضروريا وحتمية خاصة في المناطق السكتبة وقد تحول العديد منها إلى مقالب للقمامة نتيجة إلقاء المخلفات بها مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويؤخر وصول المياه إلى نهايات الترع مما يهدد الزراعات الموجودة بنهايات الترع بيوارها وهلاكها.

أدي ذالك إلي تظهر أهمية وجود تلك الأسوار للحفاظ على صحة وحياة المواطنين ولحماية البيئة من التلوث مما سيؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة بما يوفر أيضاً في ميزانيات العلاج ويحسن من الشكل الحضاري للمشروع .

وبناء على استجابة وزارة الموارد المائية والرى للمفترج ، فإن اللجنة توصى بما تم الاتفاق عليه بما يلى :

1-أن أعمال التبطين التي تم إنشائها للترع داخل الكتل السكنية ولم يتم إنشاء أسوار لها ، سوف لطرح عمليات خاصة بها لإنشائها .

2-أن الأعمال الجاري تنفيذها سوف يتم التوجيه بإنشاء أسوار على جانبي الترع لها سواء من الاعتمادات المالية المتاحة أو من خلال بند بالتجاوز ه الأعمال التي سوف يتم طرحها لاحقاً أو إسنادها سوف يتم بناء الأسوار لها على جانبي الشرع في المناطق التي بها تكثلات سكنية كيند رئيسي في المقايسات .