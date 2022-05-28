انت الان تتابع تفاصيل خبر بوسي تقطع شهر العسل وتفاجيء الجمهور في حفل زفاف ابنة مدحت العدل حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700420/بوسي-تقطع-شهر-العسل-وتفاجيء-الجمهور-في-حفل-زفاف-ابنة-مدحت-العدل

​فاجئت الفنانة والمطربة بوسي الحضور في أول ظهور لها عقب حفل زفافها حيث حرصت على حضور حفل زفاف ابنة السيناريست مدحت العدل وأشعلت حفل الزفاف.

دوت الخليج يرصد تواجد بوسي في حفل زفاف ابنة مدحت العدل

بوسي حفل زفاف ابنة مدحت العدل

أشعلت المطربة بوسي حفل زفاف ابنة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ويأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة على حفل زفافها وسفرها في شهر العسل برفقة زوجها هشام ربيع، حيث قطعت شهر العسل وحضرت للحفل.

وقدمت بوسي خلال حفل زفاف ابنة مدحت العدل مجموعة من أغانيها التي يحبها الجمهور وتفاعل معها الحضور أيضًا، وشهد حفل الزفاف حضور كوكبة من نجوم الفن كما أحيا الحفل المطرب وليد توفيق بجانب الفنان محمد رمضان.

وحرص على حضور حفل زفاف أيضًا عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وياسر جلال، وليد توفيق، كارول سماحة، عمرو عرفة، وميدو، وخالد النبوي، ومحمد رمضان، ونيللي كريم، وفيفي عبده، بجانب الإعلامية لميس الحديدي وبوسي شلبي وآخرين.

ويشار أنه منذ أيام كان قد احتفل المؤلف مدحت العدل بعقد قران ابنته آية في أحد المساجد في القاهرة، وعقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وجاء ذلك وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

حفل زفاف بوسي

يشار أن الفنانة بوسي كانت قد احتفلت بحفل زفافها قبل أيام على رجل الأعمال ومصفف الشعر هشام ربيع، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير من أصدقائها في الوسط الفني، وظهرت بإطلالة نالت إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدرت الفنانة بوسي منذ أيام التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل بسبب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها من حفل الزفاف وهي غاضبة أثناء فقرة إلقاء بوكية الورد الخاص بالعروسة.

اقرأ أيضًا

محمد رمضان يشعل حفل زفاف ابنة مدحت العدل وهذه وصيته للعريس

وظهرت في مقطع الفيديو غاضبة ومنفعلة وقالت: “عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. انا هابة مني”، وانتشرت أنباء تفيد بأن السبب كان صغر حجم القاعة والتزاحم بسبب كثرة المدعوين مما أدى إلى انزعاج بعض الحضور.