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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700417/سميرة-أحمد-وحنان-مطاوع-على-رأسهم-قائمة-المكرمين-في-ختام-الكاثوليكي-70

اختتم أمس الجمعة الموافق 28 مايو، فعاليات الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذى شهد توزيع الجوائز على الفائزين من الأفلام المشاركة لهذه الدورة.

قائمة المكرمين في المركز الكاثوليكي وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج قائمة المكرمين خلال الختام في السطور التالية: • شهادة الإبداع الفني للفنانة جميلة عوض عن دورها في فيلم المحكمة. • شهادة الإبداع الفني للفنانة مي الغيطي عن دورها في فيلم ريتسا. • شهادة الإبداع الفني للطفل عمر شريف عن دوره في فيلم برا المنهج. • شهادة الإبداع الفني للفنان حنان سليمان عن دورها في فيلم المحكمة. • شهادة الإبداع الفني للفنان فتحي عبد الوهاب عن دوره في فيلم المحكمة. • جائزة أفضل ممثلة للفنانة حنان مطاوع عن دورها في فيلم قابل للكسر. • جائزة أحسن ممثل للفنان ماجد الكدواني عن دوره في فيلم برا المنهج. • جائزة أحسن ممثلة دور ثاني للفنانة مايان السيد عن دورها في فيلم المحكمة. • جائزة أحسن ممثل دور ثاني للفنان محمد سلام عن دوره في فيلم للإيجار. • جائزة أحسن سيناريو السيناريست إسلام السيد بلال عن فيلم للإيجار. • جائزة أحسن مخرج للمخرج عمرو سلامة عن فيلم برا المنهج. • جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان خالد الصاوي عن فيلم للإيجار. • جائزة أحسن فيلم تذهب لفيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني. • جائزة أحسن موسيقى تصويرية للموسيقار إسلام صبري عن فيلم للإيجار. • جائزة أحسن تصوير لـ مارك عوني عن فيلم ريتسا. •جائزة أحسن مونتاج للمونتير أحمد يسري عن فيلم برا المنهج. • جائزة أحسن ديكور للمهندس علي حسام علي عن فيلم برا المنهج. لجنة تحكيم الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، حيث سيتم تكريمهم خلال حفل الختام.

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