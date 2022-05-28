انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع ملازم اول طيار أثر حادث أليم علي طريق المحموديه بالبحيره حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700414/مصرع-ملازم-اول-طيار-أثر-حادث-أليم-علي-طريق-المحموديه-بالبحيره

لقي ملازم أول طيار مصرعه إثر حادث إنقلاب سيارته الخاصة بالترعة الجانبية بطريق المحمودية دمنهور بمحافظة البحيرة .

دوت الخليج

على الفور تم إنتشاله ونقله إلي مستشفى المحمودية العامه إلا انه لفظ أنفاسه الاخيرة وتم اخراج شخص من السيارة بمساعدة الاهالي ورجال الانقاذ والشرطة وتم اخراج السيارة من الماء

وبالفحص تبين أن أن الشاب يدعى إبراهيم جمال الكليك ملازم اول طيار من فوة محافظه كفر الشيخ و رقم الوحات المعدنية(ج.ط.ل/576) وتم نقل الشاب الي مستشفى المحمودية العام وتم استخراج التصريح.

إخطارا بوقوع حادث علي طريق شدرشه

كان قد تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيره إخطارا بوقوع حادث علي طريق شدرشه مركز المحموديه محافظه البحيره