جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المشاركة البلغارية الرفيعة والنشطة فى الدورة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية EDEX الذى عُقد بالقاهرة فى نوفمبر 2021.
وحرص وزير الدفاع البلغارى على الإشادة بدور مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأثنى على التعاون المتميز بين البلدين، وأكد على الأهمية التى توليها صوفيا لتطوير العلاقات بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع البلغارى: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.