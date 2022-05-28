وزير الدفاع البلغارى: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المشاركة البلغارية الرفيعة والنشطة فى الدورة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية EDEX الذى عُقد بالقاهرة فى نوفمبر 2021.

وحرص وزير الدفاع البلغارى على الإشادة بدور مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأثنى على التعاون المتميز بين البلدين، وأكد على الأهمية التى توليها صوفيا لتطوير العلاقات بين البلدين.