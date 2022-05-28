انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - يؤدى امتحانات الدبلومات الفنية 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى (3080) لجنة امتحانية.

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