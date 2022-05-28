بدء امتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فى بيان إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ 28 ألفا و100 طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 92 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانى بكافة نوعيات التعليم الفنى (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى، مزدوج، مهنى) بواقع 41 لجنة للتعليم الصناعى، و45 لجنة للتعليم التجارى والفندقى وست لجان للتعليم الزراعى.

وأضافت أنه تم تجهيز 37 استراحة للقائمين والمشرفين على أعمال الامتحانات منها 26 استراحة للرجال و11 استراحة للسيدات، وتوفير وسائل المعيشة وسبل الراحة بها من أسِرة ولوازمها والمراوح وثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات وأجهزة بوتاجاز وتهيئة الجو المناسب لراحتهم، وذلك عن طريق لجنة مشكلة ومشرف عام الاستراحات بالمديرية.

وأشارت إلى تسليم 250 عصا إلكترونية لتوزيعها على لجان سير الامتحان للكشف الحرارى على الطلاب قبل دخولهم للجان مع مراعاة التباعد والمسافات البينية بينهم وتطهير اللجان؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين ومراقبى اللجان.

وأوضحت وكيل المديرية، أن الامتحانات العملية للدبلومات الفنية بدأت يوم السبت الماضى فى 14 لجنة وفقا للجداول الجداول المعلنة واستمرت حتى أمس الجمعة ويتم استكمالها بعد انتهاء الامتحانات النظرية.