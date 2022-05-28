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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /700412/مدحت-العدل-يحتفل--بزفاف-نجلته-في-حضور-مشاهير-الفن-والإعلام-صور

يحتفل السيناريست مدحت العدل بحفل زفاف ابنته آية في أحد الفنادق، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن ومشاهيى الإعلام، أبرزهم الفنانة يسرا وبوسى شلبي ولميس الحديدي وياسر جلال وخالد النبوي.

دوت الخليج يرصد احتفال مدحت العدل بزفاف ابنته.

عقد قران ابنة مدحت العدل

وكان العدل قد عقد قران إبنته آيه مدحت العدل، وذلك في أحد المساجد الكبرى، بحضور الاهل والمقربين، وكان عدد أيضا من نجوم الوسط الفني يحضرونه، منذ ايام.

على الصعيد الآخر، كشف السيناريست مدحت العدل مؤخرا، عن سبب نجاح تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" قائلا: "هو الملحن أحمد جمال العدل أحد عناقيد العائلة الموهوبة، مضيفًا: "مش بس الكلمات التي كتبتها لكن كنت مستمتع بالكتابة العمل ككل من تأليف إبراهيم عيسى والمنتج وكنا متفقين على أن الأنثى عربية تكلم الرجال وأمل فاتن حربي بتمثل النساء ومن الذي يرضى بإهانة المرأة؟".

وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC": "أن الأديان السماوية كرمت المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الهدف هو تقديم رسالة والاختلاف ولما أدركنا المشكلة عملنا مسلسلات (تحت السيطرة) و(بين السرايات) و(لأعلى سعر)، بهدف معالجة مشاكل موجودة".

معلومات حول مدحت العدل

مدحت العدل، كاتب وشاعر ومؤلف وسيناريست وطبيب مصري تخرَّج في كلية الطب عام 1981، عمل لمدة 11 عامًا بالطب ثم تفرغ للفن تمامًا.

كتب مجموعة من الأغاني لنُخبة من أشهر الفنانين مثل (عمرو دياب)، (محمد فؤاد)، (محمد منير)، (سميرة سعيد) وغيرهم.

عام 1992، كتبت له بداية سينمائية ناجحة للغاية بكتابته لأغاني فيلم (آيس كريم في جليم) بطولة عمرو دياب، وإخراج خيري بشارة، ومشاركته في سيناريو وحوار الفيلم كذلك، ونجح الفيلم نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر، وأصبح من علامات عمرو دياب الفنية المميزة، بعدها اشترك مع المخرج خيري بشارة عبر فترة التسعينيات في أربعة أفلام أخرى، منها (إشارة مرور) و(أمريكا شيكا بيكا).

كتب أغنيات لـ عمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وسميرة سعيد - عام 1998 كان ميعاده مع محطة ناجحة ثانية بكتابته فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) الذي حقق نجاحًا غير مسبوق واعتلى عرش الإيرادات المصرية كأكبر فيلم تحقيقًا للإيرادات لعدة سنوات، بعدها كتب سيناريوهات عدة أفلام ناجحة للغاية تجاريًّا مثل (همام في أمستردام)، (شورت وفانلة وكاب)، (مافيا)، (الديلر) وغيرها.