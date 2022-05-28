انت الان تتابع تفاصيل خبر نشرة أخبار الفن: سميرة أحمد تهدي جائزتها بمهرجان المركز الكاثوليكي لروح سمير صبري.. إطلالة جريئة لـ منى زكي في مهرجان كان السينمائي.. وهذه أبرز لقطات حفل زفاف دنيا عبد العزيز حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /700416/نشرة-أخبار-الفن-سميرة-أحمد-تهدي-جائزتها-بمهرجان-المركز-الكاثوليكي-لروح-سمير-صبري-إطلالة-جريئة-لـ-منى-زكي-في-مهرجان-كان-السينمائي-وهذه-أبرز-لقطات-حفل-زفاف-دنيا-عبد-العزيز

شهدت الساحة الفنية ،اليوم السبت، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

عرض فيلم تسجيلي عن سمير صبري في ختام المهرجان الكاثوليكي.. وسميرة أحمد تهديه جائزتها

عرضت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته السبعين خلال حفل الختام المقام حاليًا بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد، فيلمًا تسجيليًا للفنان الراحل سمير صبري الذي رحل عن عالمنا منذ فترة قصيرة.

من جانبه، حصلت الفنانة سميرة على جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته السبعين،

وقالت سميرة أحمد: "آسفة لعدم استطاعتي حضور حفل الافتتاح لرحيل الفنان سمير صبري، حيث لم أستطع الوقوف على المسرح لأن الراحل كان واعدني يحضر معي ويعلق على الجائزة على المسرح، لذلك أهديها لروحه".

وتابعت: "إهدائي الجائزة لسمير صبري هو أقل شيء أقدمه له لأنه كان صديقًا عزيزًا عليّ، وأحد رواد السينما الذين لن يعوضوا ولن يأتي مثله أبدًا".

تواجد والدتها الراحلة وتألق الفنانين باللونين الأصفر والأبيض.. أبرز لقطات حفل زفاف دنيا عبد العزيز

احتفلت أمس الجمعة، الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نوبيع بجنوب سيناء في حضور نخبة من نجوم ونجمات الفن.

وشهد الحفل لقطات مميزة من أبرزها، حرص دنيا على تواجد والدتها الراحلة بحفل الزفاف من خلال صور تذكارية تجمعهما، كما أن الحاضرين وحودا لون ملابسهم، فالرجل ظهورا بالأبيض أما السيدات فبالأصفر.

وبدأ حفل الزفاف بأغنية «حالة خاصة جدا» لأنغام لتتراقص العروس دنيا عبدالعزيز عليها مع زوجها، بعدما قاموا بتقطيع قالب الحلوى الكبير، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو من الزفاف، وسط تعليقات تهنئة.

ظهر مكشوف.. إطلالة جريئة لـ منى زكي في مهرجان كان السينمائي

تألقت النجمة المصرية منى زكي خلال مشاركتها مهرجان كان السينمائي الذي ينطلق حفل ختامه غدًا السبت الموافق 27 من شهر مايو.

ظهرت زكي بفستان أسود اللون مزود بخطوط فضية ومفتوح من أعلى منطقة الصدر والخلف، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.