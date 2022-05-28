نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بطاقة التموين دعم مصر برقم الموبايل 2022 حدثه الآن tamwin.com | تسجيل رقم التليفون المحمول على موقع دعم مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات تحديث بطاقة التموين للمستفيدين، حيث ظهرت رسالة على بونات صرف الخبز الخاصة بالمواطنين تدعوهم لتحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار خدمات صرف المقررات التموينية لهم، كما يتزامن ذلك مع فتح باب استقبال التظلمات للذين تم حذفهم من بطاقات التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة موديل عام 2018، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية توفر الكثير من الخدمات عبر مواقع الوزارات الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطنين، لذلك نتعرف اليوم على خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر برقم الموبايل.

وعبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين المصرية، يمكن الوصول إلى الكثير من الخدمات التموينية للمواطنين، ومن تلك الخدمات ما يلي:

تقديم طلب إصدار بدل لبطاقة التموين

خدمة تفعيل بطاقة التموين لاستلام الرقم السري الخاص بها

خدمة الاستعلام عن صرف بطاقة التموين

خدمة الاستعلام عن حالة طلب ساري

استطلاع رأي المواطنين في المخابز التموينية بغرض تحسين الخدمة

خدمة تحديث رقم الهاتف في بطاقة التموين

تقديم شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

كما يوفر موقع دعم مصر رقم الخط الساخن للتواصل المباشر مع المواطنين على رقم 19959

وكان وزير التموين د. علي المصيلحي قد صرح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الاثنين، بعض التسهيلات التي من الممكن أن تساعد في التخفيف عن المواطنين أثناء تحديث بيانات بطاقة التموين، حيث قال أنه يمكن لأى من أبناء صاحب البطاقة التموينية تسجيل رقم هاتفه لصعوبة تسجيل رقم رب الأسرة، وأن فاتورة استهلاك التليفون المحمول ليست من أسباب إلغاء البطاقة.

خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريقة وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي

قم بالضغط على تبويب الخدمات التموينية المتاحة.

قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك من أجل استكمال البيانات

اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

قم بإضافة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

قم بملء خانات رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقم

قم بالضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

هكذا يتم تحديث بيانات بطاقة التموين بنجاح.

وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي قرارا وزاريا يوم الخميس الماضي بشأن تنظيم عملية تحديث بيانات بطاقة التموين، حيث قال أنه يستثنى من الفئات المطلوب تحديث بياناتهم المساجين وكذلك العاجزين عن الحركة، كما أكد سيادته على أن عملية تحديث بيانات بطاقة التموين سواء كانت إلكترونية أو عبر مكاتب التموين فهي مجانية تماما.

رابط تحديث بطاقة التموين

وقد تزايد البحث بين الكثير من المواطنين المصريين عن رابط تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، للوصول إلى خدمات تحديث بيانات بطاقة التموين وكذلك إضافة المواليد الجدد، وما يتعلق بخدمات التموين من إضافة أفراد الأسرة أو تسجيل رقم الموبايل الخاص بكل فرد.

وقد فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رابط موقع إدارة دعم مصر لتقديم تلك الخدمات التموينية للمواطنين، ويمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم أو إضافة زوجاتهم وأبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية الدخول إلى رابط موقع دعم مصر واتباع الخطوات الموضحة من أجل تجنب توقف الخدمات التموينية الخاصة بهم.

وكان قد انتشر في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أخبار بشأن صدور قرار عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض نصيب الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيه، وفي هذا السياق أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد الاتصال مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا حقيقة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في بطاقة التموين، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن.

تحديث

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق بتسديد مستحقات منافذ صرف سلع التموين عن فارق نقاط الخبز الشهرية، وذلك بحسابات كل منفذ وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل موعدها المقرر، وصرحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن مستحقات منافذ صرف سلع التموين عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 210 مليون جنيه عن شهر أبريل الماضي، وأكدت أن كل صاحب منفذ تموين سواء بقالين أو جمعيتي يمكنه سحب المستحقات من ماكينات الصرف التابعة للبنوك.