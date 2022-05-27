نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية ونسبة توزيع الدرجات للمواد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد شعلت مسألة نتيجة الشهادة الإعدادية محركات البحث في الآونة الأخيرة، حيث ينتظر جميع الطلاب في جميع محافظات مصر ظهور الشهادة لمعرفة التقديرات في كافة المواد الدراسية، فمن المتعارف عليه أن هذه النتيجة تمثل أمر مهم لأولياء الأمور والطلاب خاصة بعد الانتهاء من إتمام الاختبارات، لذلك فهم دائمًا ما يترقبون ظهور النتيجة في أي وقت على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية

ينتظر جميع الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بعد أن قاموا بتأدية الامتحانات في جميع المواد الدراسية في جو ساده الهدوء دون شكوى؛ فالمدارس حرصت على توفير جميع الوسائل؛ لضمان راحة الطلاب، ويمكن لطلاب المرحلة الإعدادية التعرف على النتيجة الخاصة بالترم الثاني بعد ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب.

ما هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية؟

جاء الإعلان الخاص بوزارة التربية والتعليم بإتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022 على المواقع الرسمية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى بوابة التعليم الأساسي، ضمن خطة الحكومة والوزارة المصرية؛ لحماية الطلاب من الإصابة بعدوى فيروس كورونا؛ نتيجة ازدحام المدارس في تلك الفترة.

ما هو توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية؟

يتمثل التوزيع كالتالي:

60 درجة لمادة الرياضيات.

40 درجة مادة الدراسات الاجتماعية.

80 درجة للغة العربية.

40 درجة مادة العلوم.

60 درجة اللغة الإنجليزية.

ما هي الخطوات المتبعة لمعرفة النتيجة؟

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة الخاصة بهم عن طريق عدد من الخطوات وهي كالآتي:

التوجه إلى بوابة التعليم الأساسي. قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”. أنقر “قسم نتائج الطلاب”. قم بكتابة الرقم القومي لولي أمرك أو رقم جلوسك. اختار “عرض النتيجة”.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات سوف تظهر لكم النتيجة شاملة الدرجات التفصيلية لجميع المواد الدراسية التي قام الطالب بامتحانها.

من المؤكد أن مسألة نتايج الشهاده الإعدادية هو أمر يشغل جميع طلاب المرحلة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور، فبناءً على المجموع الكلي سوف يتم تحديد مصير كل طالب.

يمكنكم الحصول عليها من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات الموضحة لمعرفة النتيجة.