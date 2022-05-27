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ضبط قاتل «أسرة مزرعة الجيزة»: خلافات دفعت الجاني للتعدي على مزارع لارتباطه عاطفيا بإحدى بناته

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 11:28 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة وضبطت مرتكب الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

    

بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه – مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجانى).. وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه".. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتي المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

 

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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