الهيئة الوطنية للصحافة تنفي مزاعم الجماعة الإرهابية: لا نقل لملكية مؤسسات قومية لإحدى الجهات السيادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 11:28 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بياناً أكدت فيه عدم صحة ما تناولته أحد أذرع الإعلام الاخواني بشأن "نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية إلى إحدى الجهات السيادية، في إطار مخطط الاستحواذ علي أصول كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

جاء ذلك في إطار مواجهة المحاولات المستمرة للأذرع الاعلامية للجماعة الإرهابية، التي تستهدف بث الاباطيل والشائعات للنيل من حالة الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر والذي أشادت به المنظمات الدولية والذي توج مؤخرا بمشروع مستقبل مصر الزراعي.

وذكرت الهيئة في بيانها أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأن قرار الهيئه الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالاجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير الطبع والنشر وروزاليوسف ، جاء في اطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثمانية من خلال اقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقا لدراسات جدوي وعلي الاراضي المملوكة لها مثل انشاء جامعة لاخبار اليوم واستكمال كليات جامعة الاهرام الكندية، وذلك بهدف تنمية مواردها المالية لمساعدتها في مواجهة الاحتياجات المالية العاجلة التي تواجهها وتحسين أوضاع العاملين بها مالياً وخدمياً .

وقد أولت الهيئة الوطنية للصحافة منذ تشكيلها اهتماماً كبيراً بملف الأصول الثابته المملوكة للمؤسسات واستغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بهذا الشأن للحفاظ علي حقوق المؤسسات، وتوفير المناخ الآمن للعمل والعاملين والحفاظ علي مهنتهم العريقة .

وتؤكد الهيئة علي دعم الدولة القوي للمؤسسات الصحفية القومية لاستمرار دورها التثقيفي والتنويري خاصة في ظل الهجمات المسعورة للأذرع الاعلامية للجماعة الارهابية بعد كشف وجهها القبيح للجميع.