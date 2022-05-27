عاجل.. مصر تدين الهجوم الإرهابى بمنطقة مادجوارى شرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، قدمت مصر، حكومة وشعبا، خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها جنبا إلى جنب مع بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها فى جهودها لمكافحة الإرهاب.

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