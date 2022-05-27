إعلان جدول المراجعات لطلاب الدبلومات على قناة مصر التعليمية

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع التعليم الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم، المراجعات التى تقدمها قناة مصر للتعليم الفنى، لطلاب الصفين الثالث والخامس، نظام ثلاثة وخمس سنوات، وذلك خلال الفترة من 27/5 إلى 3/6/2022.





ويمكن الاطلاع على جدول المراجعات الذى تقدمه قناة مصر التعليمية لطلاب التعليم الفنى كالتالى:

وتنتطلق الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022، غدا السبت، ويتقدم للامتحانات نحو 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بمختلف النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، تعليم وتدريب مزدوج، بالإضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبحسب وزارة التبرية والتعليم، يبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع قطاعات الجمهورية، 23 لجنة إدارة و25 لجنة نظام ومراقبة، بينما عدد لجان سير الامتحانات هذا العام فيصل إلى 3100 لجنة امتحانية تقريبا.

ويشهد هذا العام، تخريج أولى دفعات المدارس التى تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية، وفق منهجية الجدارات المهنية، والذين يبلغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة.

ويوم السبت الماضى 21/5/2022، بدأ طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، وحتى أمس الخميس، وبعد انتهاء الامتحانات التحريرية يوم 9 يونيو المقبل، يستكملون امتحاناتهم العملية حتى يوم 18 يونيو.

يذكر أن هذا العام شارك أكثر من 1000 من ممثلى القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم، فى تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقا لمنهجية الجدارت المهنية، بالإضافة إلى أكثر من 2000 من مقيمى وزارة التربية والتعليم.