عاجل-أول رد من الوطنية للصحافة على شائعة نقل مؤسسات صحفية قومية لجهة سيادية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانا أكدت فيه عدم صحة ما تناولته أحد أذرع الإعلام الاخوانى بشأن نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية إلى إحدى الجهات السيادية، فى إطار مخطط الاستحواذ على أصول كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجيا.





يأتى ذلك فى إطار مواجهة المحاولات المستمرة للأذرع الاعلامية للجماعة الإرهابية، التى تستهدف بث الأباطيل والشائعات للنيل من حالة الاستقرار السياسى، والنمو الاقتصادى الذى تشهده مصر، والذى أشادت به المنظمات الدولية والذى تُوج مؤخرًا بمشروع "مستقبل مصر الزراعى".

وذكرت الهيئة فى بيانها، اليوم الجمعة، أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن قرار الهيئة الصادر فى اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات الأهرام، ودار التحرير الطبع والنشر، وروزاليوسف، جاء فى إطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثمانية من خلال إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقًا لدراسات جدوى وعلى الأراضى المملوكة لها مثل إنشاء جامعة لأخبار اليوم، واستكمال كليات جامعة الأهرام الكندية، وذلك بهدف تنمية مواردها المالية لمساعدتها فى مواجهة الاحتياجات المالية العاجلة التى تواجهها وتحسين أوضاع العاملين بها ماليا وخدميًا.

وأولت الهيئة الوطنية للصحافة منذ تشكيلها اهتمامًا كبيرًا بملف الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات، واستغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن للحفاظ على حقوق المؤسسات، وتوفير المناخ الآمن للعمل والعاملين والحفاظ على مهنتهم العريقة.

وأكدت الهيئة على دعم الدولة القوى للمؤسسات الصحفية القومية لاستمرار دورها التثقيفى، والتنويرى خصوصًا فى ظل الهجمات المسعورة للأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية بعد كشف وجهها القبيح للجميع.