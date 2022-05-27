حار على جميع الأنحاء .. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية فى بيانها، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى.





وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى حتى جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37 درجة نهارًا و23 درجة ليلًا، وتكون الأجواء حارة على السواحل الشمالية، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال الفترة وتزيد الإحساس بحرارة الطقس. ووجهت الهيئة نصائح مهمة، أبرزها عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.

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