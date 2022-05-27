انت الان تتابع تفاصيل خبر عرض فيلم تسجيلي عن سمير صبري في ختام المهرجان الكاثوليكي.. وسميرة أحمد تهديه جائزتها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /700411/عرض-فيلم-تسجيلي-عن-سمير-صبري-في-ختام-المهرجان-الكاثوليكي-وسميرة-أحمد-تهديه-جائزتها

عرضت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته السبعين خلال حفل الختام المقام حاليًا بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد، فيلمًا تسجيليًا للفنان الراحل سمير صبري الذي رحل عن عالمنا منذ فترة قصيرة.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم تسجيلي للراحل سمير صبري بالمهرجان الكاثوليكي.

مهرجان المركز الكاثوليكي

من جانبه، حصلت الفنانة سميرة على جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته السبعين،

وقالت سميرة أحمد: "آسفة لعدم استطاعتي حضور حفل الافتتاح لرحيل الفنان سمير صبري، حيث لم أستطع الوقوف على المسرح لأن الراحل كان واعدني يحضر معي ويعلق على الجائزة على المسرح، لذلك أهديها لروحه".

وتابعت: "إهدائي الجائزة لسمير صبري هو أقل شيء أقدمه له لأنه كان صديقًا عزيزًا عليّ، وأحد رواد السينما الذين لن يعوضوا ولن يأتي مثله أبدًا".

السيرة الذاتية والفنية للفنان سمير صبري

سمير صبري هو فنان مصري عمل في بداياته مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، له العديد من الأفلام المصرية التي شارك بالتمثيل فيها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم “البحث عن فضيحة” من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته “حضرة المتهم أبي” الذي أُنتج عام 2006 وكذلك “قضية رأي عام” بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن تتذوقه وتحترمه من سينما ومسرح وموسيقى أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته صنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغني ويرقص.

انفصل والده عن والدته وعمره تسع سنوات ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم والعظماء ويتبناه عبد الحليم حافظ بعد كذبة أجادها وقدمه للبنى عبد العزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي وله العديد من الأفلام.

أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم «الأحرار المنفتحين»، وبلغ رصيده الفني 138 فيلمًا، وعدد من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير "هذا المساء"، وشركة إنتاج سينمائية، ومجموعة من الجوائز التقديرية.