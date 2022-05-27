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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /700415/الوطنية-للصحافة-تنفي-شائعات-الإخوان-بنقل-أصول-المؤسسات-الصحفية-لإحدى-الجهات-السيادية

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، بيانًا أكدت فيه أنه لا صحة لما تم تداوله من إحدى الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية، بشأن «نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية إلى إحدى الجهات السيادية، في إطار مخطط الاستحواذ على أصول كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجيًا».

دوت الخليج

الوطنية للصحافة تنفي نقل ملكية المؤسسات الصحفية إلى الجهات السيادية

وذكرت الهيئة في بيانها، أن هذه الشائعات جاءت في إطار المحاولات المستمرة للأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية، لبث الأباطيل والشائعات للنيل من حالة الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر، والذي أشادت به المنظمات الدولية، والذي توج مؤخرًا بمشروع مستقبل مصر الزراعي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأن قرار الهيئة الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير للطبع والنشر وروزاليوسف، جاء في إطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثمانية، من خلال إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقًا لدراسات جدوى، وعلى الأراضي المملوكة لها مثل إنشاء جامعة لأخبار اليوم، واستكمال كليات جامعة الأهرام الكندية، وذلك بهدف تنمية مواردها المالية لمساعدتها في مواجهة الاحتياجات المالية العاجلة التي تواجهها وتحسين أوضاع العاملين بها مالياً وخدمياً.

الهيئة تؤكد اهتمامها بملف الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات واستغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح

وقد أولت الهيئة الوطنية للصحافة منذ تشكيلها اهتماماً كبيراً بملف الأصول الثابته المملوكة للمؤسسات واستغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بهذا الشأن للحفاظ علي حقوق المؤسسات، وتوفير المناخ الآمن للعمل والعاملين والحفاظ علي مهنتهم العريقة .

وتؤكد الهيئة علي دعم الدولة القوي للمؤسسات الصحفية القومية لاستمرار دورها التثقيفي والتنويري خاصة في ظل الهجمات المسعورة للأذرع الاعلامية للجماعة الارهابية بعد كشف وجهها القبيح للجميع.