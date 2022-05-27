التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2022 DECI برعاية وزارة الاتصالات والشروط المطلوبة deci.gov.eg 

يتساءل الكثير من الطلاب المصريين عن كيفية التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية، وما هذه المبادرة التي عرفت أيضا مبادرة شباب مصر الرقمية؟ حيث وفي نبأ سعيد للطلاب أطلقت وزارة الاتصالات المصرية وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية DECI، وهي منحة دراسية مقدمة من الوزارة بهدف إعلاء مهارات تلاميذ مصر الموهوبين فيما يخص التكنولوجيا، وتطوير هذه الإمكانيات وتطبيقها على مجريات الحياة العملية، كما تهدف إلى إنشاء نوع من الاتساق بين مهارات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، من أجل إعداد جيل ناشئ واعي بالتقنيات الحديثة ويستطيع مواكبة سوق العمل العالمي، وكل هذا يتم في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كلف الوزارة في البدء في العمل على المبادرة على الفور، وسوف نتعرف من خلال مقالنا على شروط التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية، وما هي الأوراق المطلوبة.

حددت وزارة الاتصالات عددا من الشروط والضوابط الخاصة بقبول الطلاب في مبادرة شباب مصر الرقمية 2022، وهي كالآتي:

يجب أن تكون جنسية الطالب أو الطالبة مصري أو مصرية.

يجب أن يتراوح سن الطلاب من 12 إلى 17 عاما في وقت التقديم.

يجب أن يكون الطالب في السنوات الدراسية من أول الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

يجب أن يكون الطالب موثق في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية سواء المدارس الحكومية أو الخاصة أو التجريبي أو الدولية.

يجب أن يتسم المتقدم بامتلاك المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والأجهزة الحديثة .

التحلي بالقدرة على التعلم من خلال الإنترنت.

يجب أن يحقق الطالب التفوق الدراسي والعلمي في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% في كل مادة على الأقل.

يجب توقيع إقرار وموافقة من قبل الطالب وولي أمره تنص على الالتحاق والتعهد بالالتزام والانتظام في المبادرة حتى نهايتها.

التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية والأوراق المطلوبة

يتم التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية 2022 عبر الرابط الرسمي للمبادرة والمقدم من قبل وزارة الاتصالات

والأوراق المطلوبة للتسجيل هي كما يلي:

صورة شخصية ملونة حديثة للطالب المتقدم

شهادة ميلاد مميكنة حديثة للمتقدم

بيان قيد من المدرسة التابع لها

بيان نجاح لآخر سنة الطالب في الدراسة

صورة من الشهادة الابتدائية للمتقدمين في الصفوف الإعدادية

صورة من شهادة الإعدادية للمتقدمين في الصفوف الثانوية

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب

وقد صرحت هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إنه يتم البدء في تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية خلال شهر سبتمبر المقبل، كما أضافت خلال كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي لوزارة الاتصالات أمس الخميس على هامش توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مع 10 شركات عالمية تشارك في فعاليات المبادرة، أن 75% من المحتوى التدريبي للمبادرة أونلاين و25% يعتمد على الحضور فعلي في مراكز التدريب المختصة.