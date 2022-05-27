نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بنك مصر 2022 حتي مليون جنية والمستندات المطلوبة للتقديم عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك مصر العديد من القروض وبرامج التمويل ويعتبر قرض شخصي بنك مصر بإثبات الدخل فقط هو أحدث خدمات بنك مصر. يهدف هذا القرض إلى تلبية احتياجات العملاء المختلفين. قد يحتاج أي منا إلى المال بشكل طارئ أو لتلبية بعض الالتزامات الحياتية على اختلاف الوظيفة ولذلك يكون القرض البنكي هو الحل الأمثل. يوفر بنك مصر القرض الشخصي والذي يتسم بالإجراءات البسيطة والمتاحة لجميع المهن من موظفي القطاع العام والخاص إلى الكوادر الطبية والمهندسين وأصحاب الأعمال الحرة منهم. كما يقمدم العديد من برامج القروض الأخري مثل قرض السيارات بنك مصر ونستعرض الأن أهم برامج القروض والمستندات المطلوبة للحصول علي القرض.

البرامج المتاح عليها قرض شخصي بنك مصر:

برنامج الأطباء مع إثبات الدخل

كذلك برنامج الأطباء طبقاً لسنوات الخبرة

برنامج أصحاب الأعمال مع إثبات الدخل

كذلك برنامج القطاع الخاص مع الجهات المتعهدة بتحويل المرتب

برنامج القطاع العام مع الجهات المتعهدة بتحويل المرتب

كذلك برنامج القطاع الخاص مع الجهات غير المتعهدة بتحويل المرتب

برنامج القطاع العام مع الجهات غير المتعهدة بتحويل المرتب

كذلك برنامج إثبات الدخل للبنوك وشركات الاتصالات

برنامج إثبات الدخل للمهن الحرة من صيادلة ومهندسين ومحاسبين

كذلك برنامج أصحاب المعاشات من عملاء البنك

برنامج أصحاب المعاشات من القوات المسلحة

كذلك برنامج مستفيدي المعاشات من عملاء البنك

برنامج مستفيدي المعاشات من القوات المسلحة

شروط الحصول على القرض الشخصي:

كما سبق وذكرنا، فإن شروط الحصول على قرض شخصي بنك مصر بسيطة للغاية ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم للقرض مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي سارية

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 65 سنة

تقديم طلب القرض على أن تتراوح قيمته ما بين نصف مليون إلى مليون جنيه مصري

التعهد بالسداد في مدة أقصاها 8 سنوات، وهو ما يحدده البنك طبقا للوظيفة

لا يشترط وجود ضامن للمتقدم

المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم على قرض شخصي بنك مصر:

بيان بقيمة الدخل الشهري للمتقدم

إيصال مرافق حديث بحد أقصى 3 أشهر على عنوان المستفيد (ماء / غاز / كهرباء / تليفون أرضي)

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

طلب الحصول على القرض محدداً فيه قيمة القرض

المستندات الإضافية المطلوبة لأصحاب المهن الحرة والأطباء:

صورة من تصريح مزاولة المهنة أو ترخيص العمل

صورة من البطاقة الضريبية للعمل

المستندات الإضافية المطلوبة للأطباء على برنامج سنوات الخبرة:

صورة من تصريح مزاولة المهنة

صورة من البطاقة الضريبية للعمل

أيضا صورة من كارنية النقابة

صورة من ترخيص المركز الطبي أو العيادة

المستندات الإضافية المطلوبة مع قرض شخصي بنك مصر من أصحاب الأعمال:

أصل السجل التجاري الحديث لم يمر عليه 3 أشهر

صورة من البطاقة الضريبية للعمل

صورة من التعديل الأخير لعقد تأسيس العمل لتحديد نصيب الشركاء

شهادة أحكام تجارية ( برتستو و إفلاس)

مميزات الحصول على القرض الشخصي من بنك مصر:

قرض شخصي بنك مصر له العديد من المميزات بجانب سهولة إجراءاته والمستندات المطلوبة له. يمكن حصر أهم هذه المميزات فيما يلي:

لا يمنع القرض شراء قروض أخرى أو من بنوك أخرى

يمنح القرض من بنك مصر شهادة تأمين على الحياة مجانية ضد حوادث الوفاة والعجز الكلي

لا يشترط وجود ضامن للعميل للتقديم والحصول على القرض

أقل قيمة للمصاريف الإدارية يمكن الحصول عليها من بنك

أقل قيمة عائد

أطول مدة لسداد القرض تصل إلى 8 سنوات

التقديم بإثبات الدخل أو الحساب البنكي فقط دون الحاجة تقديم تعهد أو تحويل المرتب

قيمة قرض شخصي بنك مصر وفترات السداد طبقاً للوظيفة:

العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص: أقصى قيمة للقرض هي مليون جنيه مصري مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات

موظفو البنوك وشركات البترول والبتروكيماويات والاتصالات: أقصى قيمة للقرض هي مليون جنيه مصري مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات

أصحاب المهن الحرة: أقصى قيمة للقرض هي نصف مليون جنيه مصري مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات

برنامج الأطباء بموجب إثبات الدخل: أقصى قيمة للقرض هي 750 ألف جنيه مصري مع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات

برنامج الأطباء بموجب سنوات الخبرة: أقصى قيمة للقرض هي نصف مليون جنيه مصري مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات

أصحاب الأعمال: أقصى قيمة للقرض هي نصف مليون جنيه مصري مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات

يقدم موقع بنك مصر خدمة ممتازة وهي حاسبة القروض. من خلال هذه الحاسبة يمكنك تحديد نوع القرض الذي ترغب في التقديم عليه وقيمته وفترة السداد لتقوم الحاسبة بحساب القسط الشهري المطلوب منك. من حاسبة القروض بنك مصر.