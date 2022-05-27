معلومات الوزراء: واحد من كل 10 أطفال حول العالم يستغل فى العمل بسبب كورونا

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جدة - نرمين السيد - ووفقا لمنظمة العمل الدولية، توقف التقدم العالمى فى مجال مكافحة عمالة الأطفال لأول مرة فى عام 2020، بعد عقدين من التحرك فى الاتجاه الصحيح؛ بسبب "كوفيد-19".
ودفعت الأزمة ملايين الأطفال إلى سوق العمل، كما تشير أحدث الأرقام إلى أن 160 مليون طفل، أى ما يقرب من واحد من كل عشرة أطفال فى جميع أنحاء العالم لا يزالون يعانون من عمالة الأطفال، وتعد الفئات العمرية الأكثر تأثرا هى التى تتراوح أعمارها بين 5 و11 عاما.
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