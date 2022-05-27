136 لجنة بكفر الشيخ لاستقبال نحو 32 ألف طالب لأداء اختبارات الدبلومات غدا

جدة - نرمين السيد - أنهت محافظة كفر الشيخ من استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، والتى ستبدأ غدا السبت، الموافق 28 مايو الجارى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان، ضمن الإجراءات التى وجه بها جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصا على صحة الطلاب والمشاركين فى الامتحانات، والعاملين بالمدارس، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.





وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، مركز توزيع الأسئلة، وتابع من غرفة العمليات بالمديرية، غرف العمليات الفرعية بالإدارات، ومدى استعداداتها لمتابعة الامتحانات.

وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التربية والتعليم أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، بدءا من الغد السبت، الموافق 28 مايو الجارى، لجميع نوعيات التعليم الفنى" صناعى، زراعى، تجارى، فندق"، مشددا على توفير كافة الإمكانيات، حرصا على صحة الطلاب والمشاركين فى الامتحانات، وتوفير المطهرات بأنواعها، والكمامات، وغيرهم من وسائل السلامة، مؤكدا على التعاون بين مديرية "التربية والتعليم، والأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدنى، والتأمين الصحى، مرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 32 ألف و800 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية فى 136 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، لافتا إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالب وطالبة فقط، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 40 استراحة استقبلت رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وأنه تفقد، اليوم الجمعة، عددا منها، والتقى مع عدد من رؤساء المدن والمراقبين والملاحظين، عقب تسكينهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التى يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، مشيرا إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يوميا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفورى بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.