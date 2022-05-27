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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /700410/تواجد-والدتها-الراحلة-وتألق-الفنانين-باللونين-الأصفر-والأبيض-أبرز-لقطات-حفل-زفاف-دنيا-عبد-العزيز

احتفلت اليوم الجمعة، الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نوبيع بجنوب سيناء في حضور نخبة من نجوم ونجمات الفن.

دوت الخليج

يرصد أبرز لقطات حفل الفنانة دنيا عبد العزيز.

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

وشهد الحفل لقطات مميزة من أبرزها، حرص دنيا على تواجد والدتها الراحلة بحفل الزفاف من خلال صور تذكارية تجمعهما، كما أن الحاضرين وحودا لون ملابسهم، فالرجل ظهورا بالأبيض أما السيدات فبالأصفر.

وبدأ حفل الزفاف بأغنية «حالة خاصة جدا» لأنغام لتتراقص العروس دنيا عبدالعزيز عليها مع زوجها، بعدما قاموا بتقطيع قالب الحلوى الكبير، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو من الزفاف، وسط تعليقات تهنئة.

حنة دنيا عبد العزيز

جدير بالذكر أن احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بحنتها يوم الأحد الماضى، وسط عائلتها وعدد من صديقاتها، ونشرت دنيا عبدالعزيز صورا من الاحتفال، عبر خاصية ستورى على حسابها على «إنستجرام»، وظهرت دنيا مرتدية فستانا أبيض قصيرا، ومن المقرر أن تحتفل دنيا عبدالعزيز بحفل زفافها الأسبوع المقبل.

وشاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين وهما مسلسل "المداح 2" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "ملف سرى" للفنان هاني سلامة. مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

معلومات حول دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز، ممثلة مصرية مواليد عام 1982م.

بدأت دنيا عبد العزيز المشوار الفني بأول عمل لها وهي صغيرة في فيلم "صراع الزوجات" مع النجمة دلال عبد العزيز وقد ألحقها والدها أيضا إلى مدرسة الباليه وهي في عمر الخمس سنوات.

تخرجت دنيا عبد العزيز من معهد السينما والإخراج واول أعمالها في مصر كانت فيلم "أحوال شخصية". ظهرت دنيا عبد العزيز في العديد من المسلسلات مثل "المال والبنون" ، "عائلة ونيس" ، " بنات أفكاري" ، "أوراق مصرية".

أبرز الأفلام التي قدمتها دنيا عبد العزيز "استقالة جابر" ، "أمير الظلام" عام 2002م ، "كلم ماما" عام 2003م ، "حالة حب" عام 2004م ، "الفرقة 16 إجرام" عام 2006م.